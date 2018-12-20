"البنك الفرنسي" يدفع 1.5 مليار ريال تسوية لمطالبات زكوية من "الزكاة والدخل"

أعلن البنك السعودي الفرنسي عن أنه قد تم الاتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للسنوات المالية السابقة وحتى نهاية السنة المالية 2017 مقابل دفع مبلغ قدره 1.510.669.452 ريال. ويود البنك أن يوضح أن التسوية سينتج عنها تغير حقوق المساهمين بانخفاض بمبلغ 1.510.669.452 ريال. كما أن التسوية سوف تشمل السنة المالية 2018وسيفصح البنك عن المبلغ المستحق عنها في القوائم المالية لاحقا.