أعلن بنك الرياض أنه قد تم الاتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للسنوات المالية السابقة وحتى نهاية السنة المالية 2017 مقابل دفع مبلغ قدره 2.969.722.864 ريال. ويود البنك أن يوضح أن التسوية سينتج عنها تغير حقوق المساهمين بانخفاض بمبلغ 787.348.165 ريال. كما أن التسوية سوف تشمل السنة المالية 2018 سيفصح البنك عن المبلغ المستحق عنها في القوائم المالية لاحقا.
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- "بنك الرياض" يدفع 2.9 مليار ريال تسوية لمطالبات زكوية من "الزكاة والدخل"
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