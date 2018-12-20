مسؤولون في "رينو" و"نيسان" يبحثون عن وسائل أخرى للدفع لغصن

أظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن مسؤولين تنفيذيين في كل من شركتي تحالف رينو-نيسان لصناعة السيارات بحثوا مرتين على الأقل عن وسائل لدفع مبالغ غير معلنة لرئيس مجلس الإدارة كارلوس غصن من حساباتهما المالية المشتركة.

لكن الجهدين المذكورين في الوثائق تقرر نبذهما في نهاية المطاف. غير أن الوثائق تظهر للمرة الأولى أن بعض مناقشات دفع مبالغ غير معلنة لغصن لم تقتصر على شركة السيارات اليابانية، بل شملت أيضا مسؤولين تنفيذيين من رينو.

ودخل غصن غير المعلن من نيسان في بؤرة تحقيق يجريه ممثلو الإدعاء في طوكيو بشأن رئيس مجلس إدارة التحالف، والذي يواجه تهما بعدم الإفصاح عن 43 مليون دولار للفترة من 2010 إلى 2015، رتب غصن أمر الحصول عليها في وقت لاحق.

ومنذ 2010، أصبحت الشركات اليابانية مطالبة بالإفصاح عن تفاصيل ما يتلقاه المسؤولون التنفيذيون، بما في ذلك خيارات الأسهم والمكافآت، عندما يتجاوز الإجمالي 100 مليون ين (890 ألف دولار).

وسعت تلك الخطط، التي نوقشت في 2010 و2017 لإيجاد قنوات شرعية يستطيع غصن من خلالها تلقي مدفوعات غير معلنة.

ومازال غصن وجريج كيلي مدير نيسان قيد الاحتجاز، ولم ينالا فرصة تذكر للدفاع عن أنفسهما علانية حتى الآن.

ونفى غصن، الذي مازال رئيس مجلس إدارة رينو ورئيسها التنفيذي، أن تكون اتفاقات المدفوعات المزعومة قد انتهكت أي قانون، حسبما قاله محاميه الياباني لوسائل إعلام. وقالت وسائل إعلام يابانية أيضا إن كيلي نفى الإدعاءات. وامتنع ممثلون عن غصن وكيلي في الولايات المتحدة عن التعليق.

واطلعت رويترز على رسائل داخلية بالبريد الإلكتروني وفواتير تتعلق بالخطط وتحدثت مع أشخاص على دراية مباشرة بها.