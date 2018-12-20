"البنك الأول " يدفع 374 مليون ريال تسوية لمطالبات زكوية من "الزكاة والدخل"

أعلن البنك الأول عن أنه قد تم الاتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للسنوات المالية السابقة وحتى نهاية السنة المالية 2017 مقابل دفع مبلغ قدره 374.475.908 ريال. ويود البنك الأول أن يوضح أن التسوية سينتج عنها تغير حقوق المساهمين بإنخفاض بمبلغ 100.407.435 ريال. كما أن التسوية سوف تشمل السنة المالية 2018. وسيفصح البنك الأول عن المبلغ المستحق عنها في القوائم المالية لاحقا.