خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد عصر اليوم الخميس حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ 33 الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية تحت عنوان "وفاء وولاء". ولدى وصول الملك إلى مقر المهرجان بالجنادرية كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض والأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير منطقة الرياض والأمير خالد بن عياف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة والأمير محمد بن عياف المشرف العام على مهرجان الجنادرية وعبدالمحسن التويجري نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان وعدد من المسؤولين.

بعد ذلك استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الشيخ نواف الأحمد ولي عهد الكويت والشيخ عبدالله بن حمد الممثل الشخصي لملك البحرين والشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي في الامارات والسيد شهاب بن طارق مستشار سلطان عمان إثر ذلك عزف السلام الملكي وبعد أن أخذ الملك وضيوفه مكانهم في المنصة الرئيسة للحفل تليت آيات من القرآن الكريم. ثم بدأ سباق الهجن السنوي الكبير كما أدت مجموعة من الفرق عروضا شعبية. وبعد نهاية سباق الهجن السنوي الكبير، سلم خادم الحرمين الشريفين الجوائز للفائزين الخمسة الأوائل في السباق.



وقد جاءت نتائج السباق على النحو التالي : المركز الأول : الهجن "هداج" لمذكر القرشي - المركز الثاني : الهجن "عجلان" لجابر المري - المركز الثالث : الهجن "مبدع" لسفر الشريف - المركز الرابع : الهجن "فلاح" لسامر المري - المركز الخامس : الهجن "الظافر" لخالد القرشي. بعد ذلك أدى خادم الحرمين الشريفين والحضور صلاة المغرب. ثم شرف الملك والجميع مأدبة العشاء التي أقيمت بهذه المناسبة.