"الاحساء للتنمية" توقع مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على "السلام الطبية" بنسبة 100%

أعلنت شركة الاحساء للتنمية توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة السلام للخدمات الطبية اليوم الخميس للاستحواذ على شركة السلام للخدمات الطبية بنسبة 100% وذلك مقابل إصدار أسهم مع العلم بأن مدة المذكرة 90 يوم من تاريخ توقيع المذكرة وقد قامت شركة الأحساء للتنمية بتعيين شركة فالكم للخدمات المالية كمستشار مالي هذا وسوف يتم اجراء فحص قانوني ومالي نافي للجهالة والذي سوف يتم من خلاله تحديد القيمة العادلة للشركة المراد الاستحواذ عليها.

يجدر الإشارة إلى أن الصفقة المحتملة تتضمن اعضاء المجلس أحمد الخيال والمهندس رائد الموسى كأطراف ذات علاقة وذلك كونهم أعضاء مجلس إدارة وتنفيذيين في شركات أحد الملاك

مع العلم بأنه بعد الانتهاء من اجراءات الفحص القانوني والمالي سوف يتم توقيع اتفاقية الشراء. هذا و سيتم عرض هذا الاستحواذ على الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة للموافقة عليه وكذلك للجهات الرسمية المعنية بذلك ، علماً بانه قد امتنع الاطراف ذوي العلاقة من أعضاء مجلس الإدارة عن التصويت على القرار. الجدير بالذكر ان شركة السلام للخدمات الطبية تملك مستشفى تحت الانشاء بمدينة الخبر حيث تبلغ السعة الاستيعايبة النهائية 495 سرير ومن المتوقع ان يتم بدء التشغيل التجاري خلال النصف الثاني من عام 2019.