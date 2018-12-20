"سبيماكو الدوائية" تحصل على قرض من "الصندوق الصناعي" بـ 287 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) توقيعها اليوم الخميس اتفاقية قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل مشاريع الشركة القائمة. وتبلغ قيمة اتفاقية قرض التمويل (287.100.000) ريال سيتم سدادها على أقساط نصف سنوية بعدد 10 أقساط تبدأ من تاريخ 15/10/1441 ولمدة 5 سنوات. وسيتم رهن أصول مشاريع الشركة الممولة لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي. وتتوجه شركة سبيماكو الدوائية بالشكر إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي على دعمه المستمر للصناعات الوطنية بالسعودية.