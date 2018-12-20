الذهب يرتفع وسط أداء ضعيف للدولار والأسهم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بانخفاض الدولار وسوق الأسهم بعد أن أصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعات بشأن السياسة النقدية جاءت أقل ميلا للتيسير مما توقعه الكثيرون. وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أمس الأربعاء. لكن ما فاجأ الأسواق هو التزام المجلس بالمحافظة على جوهر خطته لتشديد السياسة النقدية رغم تنامي عدم التيقن بشأن النمو الاقتصادي العالمي. وفي الساعة 07:42 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 1248.48 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه الجلسة السابقة بأكبر قدر منذ 27 نوفمبر . كانت الأسعار تجاوز المتوسط المتحرك لمئتي يوم عند حوالي 1252 دولارا للأوقية قبل بيان مجلس الاحتياطي يوم الأربعاء. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1251.3 دولار للأوقية اليوم. وقال رينيشا تشايناني مدير أبحاث أسواق السلع الأولية والصرف لدى مونارك نتورث كابيتال "هناك بعض شراء الملاذ الآمن الداعم لأسعار الذهب اليوم." "بوجه عام، هناك عزوف عن المخاطرة في السوق." وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.4 بالمئة وانخفضت الأسهم الآسيوية حيث بدد بيان مجلس الاحتياطي آمال المستثمرين في توقعات أميل إلى التيسير النقدي. وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1268.99 دولار للأوقية. وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.63 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.2 بالمئة أيضا إلى 787.24 دولار للأوقية.