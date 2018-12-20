النفط يهبط 4% لأدنى مستوى في عام بفعل تراجع أسواق الأسهم

تراجعت أسعار النفط أكثر من أربعة بالمئة اليوم لتسجل أدنى مستوى في أكثر من عام بفعل المخاوف بشأن تخمة المعروض وتوقعات الطلب على الطاقة بعد أن دفع رفع سعر الفائدة الأمريكية أسواق الأسهم للانخفاض. وانخفضت أسواق الأسهم على مستوى العالم بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة وأبقى على معظم توقعاته لمزيد من الزيادات في العامين المقبلين مما قوض آمال المستثمرين في توقعات أكثر ميلا للتيسير النقدي. وانخفض الخام الأمريكي الخفيف 2.35 دولار للبرميل بما يعادل 4.9 بالمئة إلى 45.82 دولار للبرميل ثم تعافى قليلا إلى 46.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 1020 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام برنت 2.60 دولار للبرميل أو 4.5 بالمئة إلى 54.64 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2017. وصعدت العقود الآجلة للخامين بشدة أمس الأربعاء لكنها تقترب الآن من أدنى مستوياتها في أكثر من 15 شهرا وأقل بأكثر من 30 بالمئة عن أعلى مستوى خلال أعوام والمسجل في بداية أكتوبر .