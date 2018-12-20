الجدعان: السعودية تعتزم إصدار سندات بقيمة 120 مليار ريال العام المقبل

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة العربية السعودية تعتزم إصدار سندات قيمتها حوالي 120 مليار ريال (32 مليار دولار) خلال العام المقبل لتمويل العجز في الموازنة، حيث تعتزم تنفيذ الطرح خلال النصف الأول من العام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الجدعان قوله في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن المملكة تدرس إصدار سندات دولية بالدولار وغيره من العملات الرئيسية الأخرى، مضيفا أن الموعد الدقيق للطرح سيتحدد على أساس ظروف السوق، رافضا الكشف عن حجم الطرح في السوق السعودية المحلية وحجم الطرح في الأسواق الدولية.

وقال الجدعان "نحن الآن نتواصل مع شبكة أوسع من المستثمرين في الولايات المتحدة التي تعتبر السوق الرئيسية لكن هناك أيضا مستثمرين في أوروبا وآسيا.. لذلك فنحن نتوسع، ومن المحتمل أن نتوجه إلى الأسواق الدولية في أوائل العام المقبل".

كانت السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي موازنة العام المالي المقبل، حيث تضمنت عجزا قيمته 131 مليار ريال بما يعادل 4.2% من إجمالي الناتج المحلي. وكانت المملكة قد أصدرت سندات دولية لأول مرة في عام 2016 كجزء من الإصلاحات الشاملة التي ينفذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعداد المملكة لعصر ما بعد النفط.