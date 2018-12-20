الصين: خطط لمزيد من محادثات التجارة مع أمريكا في يناير

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس إن هناك خططا لعقد مزيد من محادثات التجارة مع الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني، مضيفة أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بخصوص ترتيبات المفاوضات في أحدث مكالمة هاتفية على مستوى نائب الوزير.

وقال قاو فنغ المتحدث باسم الوزارة للصحفيين خلال إيجاز دوري إن فرص التعاون التجاري بين البلدين ضخمة وإن طبيعة التعاون الذي يعود بالنفع على الطرفين معا لن تتغير.