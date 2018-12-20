"جازادكو" تبرم اتفاقية لبناء وتطوير مصنع لإنتاج الديزل

أبرمت شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو) في مساء يوم الأربعاء بتاريخ 12-04-1440هـ الموافق 19-12-2018م اتفاقية مشروع مشترك مع شركة ديلانتي تريدينج كوربوريشن و ذلك لبناء وتطوير مصنع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بطاقة انتاجية تبلغ 45,000 طن متري سنويًا لإنتاج وقود الديزل الحيوي (ميثيل إستر) من مخلفات زيت الطعام والمواد الخام الأخرى التي يكون مصدرها المملكة العربية السعودية والدول المجاورة، وذلك بهدف تصدير منتج الديزل الحيوي إلى أوروبا والأسواق الأخرى، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة لعام 2030 ومع استراتيجية شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو) طويلة الأجل للتحول إلى شركة تركز على مجال الطاقة، بناءاً على قرار مجلس الادارة 18-12-2018.

وقالت "جازادكو" بانه يوجد لدى المصنع تفاهمات مع شركات عالمية لشراء كامل انتاج المصنع وسيتم ترخيص التكنولوجيا الخاصة بمصنع الديزل الحيوي من شركة ديلانتي تريدينج كوربوريشن الرائدة في هذا المجال وتستخدم هذه التكنولوجيا الناجحة في إحدى الشركات التابعه لها التي تدير بنجاح مصنع لانتاج وقود الديزل الحيوي في باكستان لعدة سنوات.

وسيكون تاريخ البدء في إنشاء المشروع في الربع الأول من عام ٢٠١٩، ويبلغ رأس المال الأولي للمشروع 15,000,000 دولار أمريكي للمرحلة الأولى، علماً بأنه حسب الدراسة يتكون المشروع من أربعة مراحل، حيث ستكون المساهمة في رأس المال بنسبة تملك 43٪ لجازادكو ونسبة 57٪ لشركة ديلانتي تريدنج كوربوريشن.

ومن المتوقع أن يكون الانتهاء من إنشاء المشروع في الربع الأول من عام 2020 (المرحلة الأولى)، والبدء في الإنتاج التجريبي للمشروع في الربع الأول من عام ٢٠٢٠، كما من المتوقع أن يكون الإنتاج التجاري للمشروع في الربع الثاني من عام ٢٠٢٠.