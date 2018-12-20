"ساتورب": إتمام الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بالشركة

قالت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات بأنه تم الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها في يوم الخميس 20 ديسمبر 2018، حيث تم توزيع مبلغ وقدره 133,871,430.00 ريال سعودي (والذي يمثل نسبة 3.57 % من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة) وذلك وفق جدول الاسترداد المضمن في نسخة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة سوق المال، وتبعا لذلك تصبح القيمة الاسمية للصك الواحد 75,140 ريال سعودي وتصبح قيمة الإصدار الإجمالية 2,817,674,860.00 ريال سعودي.