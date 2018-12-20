"ساتورب": إتمام الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بالشركة

قالت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات بأنه تم الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها في يوم الخميس 20 ديسمبر 2018، حيث تم توزيع مبلغ وقدره 133,871,430.00 ريال سعودي (والذي يمثل نسبة 3.57 % من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة) وذلك وفق جدول الاسترداد المضمن في نسخة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة سوق المال، وتبعا لذلك تصبح القيمة الاسمية للصك الواحد 75,140 ريال سعودي وتصبح قيمة الإصدار الإجمالية 2,817,674,860.00 ريال سعودي.
أخبار الشركات- محلية
- الجدعان: لا تغيير في سياسة رسوم الوافدين.. ومراجعة أسعار البنزين في 2019
- "السعودية للكهرباء": استقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتكليف رئيساً تنفيذياً جديداً
- غدا الاثنين... بدء اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة الوطنية للتربية والتعليم
- "المراعي": تقاعد الرئيس التنفيذي للشركة و تعيين رئيسا تنفيذيا جديدا
- وزير المالية: لجنة ثلاثية لهيكلة منظومة الحماية الاجتماعية.. والانتهاء منتصف 2019
- "المراعي" تلتزم بإستيراد 100% من احتياجاتها من البرسيم والأعلاف الخضراء
- وزير الاقتصاد: 2018 عام احتواء البطالة.. وأخبار طيبة عن إعادة هيكلة سوق العمل
- "نادك و "تبوك الزراعية" توقفان زراعة الأعلاف الخضراء
- وزير الإسكان: 14 مليار ريال لتطوير 156 ألف قطعة أرض مجانية للمواطنين
- "سابك" توزع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لـ 2018
أضف تعليق