كاريكاتير 2018/12/20

كاريكاتير
- الجدعان: لا تغيير في سياسة رسوم الوافدين.. ومراجعة أسعار البنزين في 2019
- وزير المالية: لجنة ثلاثية لهيكلة منظومة الحماية الاجتماعية.. والانتهاء منتصف 2019
- وزير الاقتصاد: 2018 عام احتواء البطالة.. وأخبار طيبة عن إعادة هيكلة سوق العمل
- "سابك" توزع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لـ 2018
- وزير الإسكان: 14 مليار ريال لتطوير 156 ألف قطعة أرض مجانية للمواطنين
- مؤسسة النقد تقرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس
- وزير التجارة: سنضرب الغش والتستر التجاري بيد من حديد
- رئيس الوزراء السوداني: الميزانية تشمل دعما بقيمة 1.4 مليار دولار
- الفالح: أرامكو ستضاعف إنتاج الغاز خلال العشر سنوات المقبلة
- بريطانيا تتراجع لسابع أكبر اقتصاد في 2019
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