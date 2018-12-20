الميزانية السعودية تدشن أول ملتقياتها بمشاركة 13 وزيرا ومئات المسؤولين

في مسعى من الحكومة لتعزيز مستوى الشفافية، ورفع نسبة مشاركة المواطنين والمسؤولين في تفاصيل الميزانية العامة للدولة، دشنت وزارة المالية أمس لأول مرة في تاريخ الميزانيات السعودية، أول ملتقى مخصص للميزانية بمشاركة 13 وزيرا وعشرات المسؤولين والإعلاميين والمتخصصين ورجال الأعمال.

وشهد الملتقى الذي امتد لنحو أكثر من ست ساعات، عدة جلسات متخصصة تناولت كافة جوانب الإنفاق المقرر صرفها خلال العام المقبل وانعكاساتها على حياة المواطنين والمقيمين، إلى جانب مصادر الدخل المتوقعة، ومسار الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها المملكة بالتزامن مع "رؤية السعودية 2030".

الملتقى الذي أفصح كل وزير فيه حسب حقيبته الوزارية عن خطط وزارته للعام المقبل وأهم الإجراءات المقرر العمل عليها في عام 2019، لم يترك شاردة أو واردة إلا وتطرق لها، حيث أسهم مديرو الجلسات في طرق كل المواضيع الممكنة، إضافة إلى ما طرحه الإعلاميون ورجال الأعمال من استفسارات طالت برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

واتسمت إجابات المسؤولين بمعرفة واسعة وتفاصيل ما رصده كل منهم واختصاصه، بحيث اتضح للجميع أن هناك دقة متناهية في معرفة كل مسؤول بالواجب المناط به فيما يتعلق بالميزانية، وهذا وفق متابعين يؤكدون أن المنهجية الحكومية في التعامل مع الميزانية السعودية تشهد تغيرا كبير وتطورا ملحوظا، مرافقة بلغة أرقام موزونة.

ونظرا لتعدد المسؤولين والجلسات التي عقدت خلال الملتقى فقد استوفى الملتقى الهدف الأساسي منه بحيث لم تبق معلومة لم تطرح، وبات الملتقى أشبة بخريطة طريق مالية لكل الجهات المعنية للعام المقبل سواء الحكومة أو القطاع الخاص أو المواطنين.

وشارك في الملتقى محمد الجدعان وزير المالية، والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، وماجد الحقيل وزير الإسكان، والمهندس أحمد الراجحي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، والدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، المهندس عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالرحمن الفضلي زير البيئة والمياه والزراعة، الدكتور نبيل العامودي وزير النقل، والمهندس عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون القروية والبلدية، والدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي.