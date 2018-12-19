"هيئة الثقافة" تعرض فنون الماضي والحاضر عبر "نغمة وطن"

تنظم الهيئة العامة للثقافة فعالية "نغمة وطن" مساء اليوم، في مسرح جامعة دار الحكمة في جدة، وذلك ضمن نشاطها المكثف لتوفير فعاليات ثقافية متعددة بألوان مختلفة تتناسب مع شرائح المجتمع كافة.

وتوفر الهيئة من خلال الفعالية عروضا فريدة عبر شاشة تلفاز بالشكل القديم، لتقدم من خلالها حضارة المملكة على مدى الأجيال.

وسيعرض خلال الفعالية مجموعة من الألوان الفلكلورية من مختلف مناطق المملكة المتنوعة مع اختلاف أزمنتها، إضافة إلى عروض تعبيرية عن نهضة المملكة في مجالاتها كافة وعلى مختلف الأصعدة، وسيتخلل العرض تقديم أعمال فنية متنوعة، منها أعمال الموسيقار طارق عبدالحكيم وعيسى الأحسائي.

وتعد فعالية "نغمة وطن" إحدى الفعاليات الثقافية المجانية التي نهجت الهيئة منذ تأسيسها على تقديمها للجمهور والمهتمين، وذلك من منطلق حرصها على تشجيع الحضور في مثل هذه الفعاليات، التي تعرف بمحتواها على فنون الماضي والحاضر وحكايا الآباء وذكريات الأجداد بطريقة مبتكرة وحديثة.

وتهدف الهيئة العامة للثقافة من خلال فعالية "نغمة وطن" إلى تعزيز المعرفة بالإرث الفني للمملكة وتطوره عبر الزمن، مع تطعيمها بلمحات ثقافية وعمرانية من مختلف مناطق المملكة، وعبر مواهب سعودية صاعدة.