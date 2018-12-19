لدعم الدراسات الميدانية والباحثين .. ربط إلكتروني بين "المكتبة الرقمية" و"الإحصاء"

في خطوة لتذليل الصعوبات على المهتمين بالبحث العلمي، وقعت وزارة التعليم ممثلة في المكتبة الرقمية السعودية والهيئة العامة للإحصاء اتفاقية تعاون، وذلك للحصول على البيانات والمعلومات بشكل سهل ومنظم وسريع لدعم الباحثين.

وقال الدكتور عبد الرحمن العاصمي نائب وزير التعليم: "إن الاتفاقية التي وقعت ستضيف بُعدا جديدا للمكتبة الرقمية السعودية وستدعم وجودها على منصات البحث العلمي، إضافة إلى الاطلاع على كثير من البيانات وكثير من المراجع والمصادر الرئيسية، حيث إن هذا الربط ما بين الوزارة والهيئة العامة للإحصاء يشكل أهمية للباحثين والمهتمين للحصول على البيانات والمعلومات بشكل سهل ومنظم وسريع".

وأضاف العاصمي عقب توقيع الاتفاقية في الرياض أمس: "أن هذه الاتفاقية هي امتداد لاتفاقيات أخرى مع الهيئة العامة للإحصاء، وأن التعاون قائم بتنظيم العمل في أعلى مستويات الدقة وتحديد المهام والمسؤوليات والأدوار متطلعين بأن تسهم الاتفاقية في تحقيق الأهداف، التي أبرمت من أجلها، واستفادت القطاعات والجهات والأفراد كافة من خدماتها".

وشاركه الرأي، أوضح الدكتور فهد بن سليمان التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء، وقال إن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة والوزارة هي مشروع واحد من ضمن المشاريع والمبادرات الكثيرة، سواء كانت إحصائية ميدانية أو السجلات لدى وزارة التعليم.



وأكد حاجة الباحثين في المكتبة الرقمية إلى الأرقام والإحصاءات للاستفادة منها في البحث العلمي، مبينا أن الاتفاقية تضمنت التفصيل الدقيق للتكامل ما بين الهيئة والمكتبة الرقمية، وأن هذه المذكرة تؤكد وتؤطر أهمية العمل المشترك بضمان الاستدامة المشتركة بين الأجهزة الحكومية التي هي إحدى أدوات رؤية 2030.

من جانبه، قال الدكتور سعود الصلاحي المشرف العام على المكتبة الرقمية السعودية: "إن هذه الشراكة نوعية ورائدة، خصوصا أنها تتضمن العمل والبيانات الإحصائية الوطنية الرسمية، التي تمثلها الهيئة العامة للإحصاء، وكذلك المكتبة الرقمية السعودية، التي تعد البوابة الرسمية لدخول الباحثين والباحثات".

وزاد: "إن البيانات الإحصائية عامل مهم ومركز رئيسي في الدراسات الميدانية والباحثين التي تتطلب مثل هذه البيانات حيث ستتيح هذه الاتفاقية الربط التقني بين بوابة الهيئة العامة للإحصاء، وبوابة المكتبة الرقمية، وإضافة جميع البيانات المتاحة، حيث تعد أكبر تكتل وطني لمصادر المعلومات بالشرق الأوسط".

وذكر الشلاحي أن الشراكة مرتكز رئيسي في رؤية 2030، حيث تتيح الدخول إلى موقع الإحصاء والاطلاع على كل مؤسسات الدولة بجميع القطاعات.