برامج تعليمية كورية للطلاب السعوديين في المتحف الوطني

يقدم المتحف الوطني في الرياض بالتعاون مع المتحف الوطني الكوري، مجموعة من البرامج التعليمية المصاحبة لمعرض التاريخ والثقافة الكورية، الذي افتتحه الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في حضور المدير العام للمتحف الوطني الكوري وسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة، وذلك أمس الأول في المتحف الوطني في الرياض.

وتتضمن البرامج التعليمية عددا من البرامج وورش العمل الموجهة إلى العائلات والأطفال والطلاب، وعلى رأسها الرسم والكتابة على الهواية الكورية التقليدية، وعمل اللوائح المعلقة القديمة بالخطين الكوري والعربي، وكتابة الأحرف باللغة الكورية والعربية على الورق التقليدي الكوري، وقطع التركيب، وأيضا كراسة التلوين التي تحتوي على عدد كبير من الرسوم لأهم المواقع التراثية والأثرية في المملكة.

وتستمر البرامج التعليمية المصاحبة لمعرض "التاريخ والثقافة الكورية.. رحلة آسرة إلى الحضارة الكورية" المقام في المتحف الوطني في الرياض، على مدار 80 يوما، من 18 ديسمبر 2018 حتى 7 مارس 2019.

وتشمل استقبال الضيوف من قبل منسوبي المتحف الوطني في الرياض، وأخذهم في جولة على قاعات المتحف المختلفة، لإطلاعهم على ما يحتويه المتحف من صور ولوحات وأفلام، ومن ثم تقديم الورش التعليمية للحضور من الأطفال والطلاب والعائلات، وفي النهاية توزيع مجموعة من الهدايا على الضيوف.

ويهدف معرض آثار كوريا "التاريخ والثقافة الكورية.. رحلة آسرة إلى الحضارة الكورية"، الذي يستضيفه حاليا المتحف الوطني في الرياض ويستمر حتى 30 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 7 مارس 2019م، إلى إبراز تطور الحضارة والثقافة الكورية، ويضم أكثر من 200 قطعة لنوادر من الآثار والحضارة الكورية والمنتجات التراثية الشعبية، ومجموعة مختارة من المتحف الوطني الكوري في سيئول.