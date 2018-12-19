"مسك الخيرية" تشارك في الجنادرية بجناح يحتفي بالإبداع ويثري تجربة الزوار

تشارك مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية، الذي ينطلق اليوم، بجناح متكامل يتضمن عرضا عن أنشطتها ويتيح للزوار التفاعل والانضمام لبرامج ومبادرات "مسك الخيرية".

ويضم جناح "مسك" أربعة أقسام تمثل ركائز مؤسسة "مسك الخيرية" وهي: التعليم، والثقافة والفنون، والإعلام، والتقنية والابتكار، حيث اشتمل كل قسم منها على نماذج من المبادرات والمشاريع الإبداعية والمواهب الشابة التي تبنتها المؤسسة في هذه المجالات.

وستكون كل قطاعات "مسك الخيرية" حاضرة في الجناح الذي يحتوي على شاشات لعرض محتوى مرئي متنوع يشمل التعريف بالمؤسسة وأهدافها ومنجزاتها، إضافة إلى عرض أفلام قصيرة من إنتاج فريق مسك، كما سيتم تقديم عرض للتدريب على أداء العرضة السعودية، وذلك كجزء من المواد الفنية المقدمة للحضور لإثراء تجربتهم.

وما يميز جناح "مسك الخيرية" هذا العام، استحداث نفق يعرض صورا فريدة تبرز جوانب مختلفة من الحياة عن السعودية في الماضي، بكل مجالاتها الثقافية والفنية، والتعليمية، والابتكارية والتقنية، والإعلامية، وتعد هذه التجربة بمنزلة رحلة زمنية لاستكشاف التاريخ العريق ومراحل التطور التي شهدتها المملكة حتى نجحت في بناء حاضر مزدهر ورسم مستقبل واعد.

تأتي مشاركة "مسك الخيرية" هذا العام في الدورة الـ33 لمهرجان الجنادرية، بعد أن شاركت العام الماضي بجناح متكامل حظي بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويعد المهرجان أحد أبرز المنصات التي تشارك فيها المؤسسة إيمانا بالدور المهم للتاريخ والتراث الوطني في تشكيل شخصية الشاب السعودي وتحفيزه للتميز في مختلف مجالات المعرفة والإبداع.