إطلاق فعاليات "شتاء طنطورة" في العلا

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أمس، فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الثقافي، بحضور الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، ومحافظ الهيئة الملكية للعلا.

وافتتحت خلال الحفل، منصة "مرايا" ،وهي منصة جديدة تم بناؤها كمركز رئيس للمهرجان، وستستضيف المنصة ثمانية فنانين عالميين على مدى سبعة أسابيع في الشتاء، وتعد المنصة تحفة فريدة من نوعها في التصميم والهندسة.

ويستمر مهرجان شتاء طنطورة الثقافي في محافظة العلا حتى 9 فبراير 2019، ويتضمن فعاليات تراثية وثقافية وفنية مستوحاة من تراث العلا التي تعتبر موطن الآثار في شمال شبه الجزيرة العربية وملتقى العديد من الحضارات على مر العصور، كما ينظم المهرجان خلال كل عطلة نهاية أسبوع حفلات فنية متنوعة.