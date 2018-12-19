مفاوضو الاتحاد الأوروبي يوافقون على خفض رسوم تحويل اليورو

وافق مفاوضون من البرلمان الأوروبي ومن الدول الأعضاء بالاتحاد، اليوم الأربعاء، على تخفيض الرسوم البنكية على عمليات الدفع باليورو داخل الاتحاد الأوروبي لسكان الدول الأعضاء التي لا تستخدم العملة.

وتستفيد بلدان منطقة اليورو الـ 19 بالفعل من الرسوم المنخفضة للغاية أو انعدامها عند الدفع بواسطة بطاقة ائتمان أو سحب الأموال في دولة أخرى داخل منطقة اليورو، وكذلك عند تحويل الأموال داخله.

واقترحت المفوضية الأوروبية في مارس الماضي العمل بهذا الاتفاق بالنسبة لجميع عمليات الدفع باليورو في الاتحاد الأوروبي الذي سيصبح قريبا مؤلفا من 27 دولة.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم الأربعاء، ستكلف عملية الدفع باليورو عبر الحدود نفس القيمة التي تكلفها المعاملات المحلية بالعملة المحلية.

وقال وزير المالية النمساوي هارتفيج لوجر، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للأتحاد الأوروبي ، إن الاتفاقية تعد "خطوة كبرى" بالنسبة للمستهلكين والشركات عبر التكتل .

وأضاف لوجر: "إننا لا نخفض رسوم المدفوعات باليورو داخل الاتحاد الأوروبي فحسب، لكن نضمن أن تكون الرسوم المتعلقة بخدمات تحويل العملات أكثر شفافية بما يسمح للمستهلكين باتخاذ قرارات بناءً على بينة معرفية ".