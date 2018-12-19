رئيس الوزراء السوداني: نتوقع نمو الاقتصاد 5.7% وعجز الميزانية 5.2% من الناتج الاقتصادي في 2018

قال رئيس الوزراء السوداني معتز موسى اليوم الأربعاء إن السودان يتوقع نمو الاقتصاد 5.7 بالمئة وأن يبلغ عجز الميزانية 5.2 بالمئة من الناتج الاقتصادي في 2018.

تتوسع الحكومة السودانية في المعروض النقدي لتمويل عجز الميزانية مما يؤجج التضخم ويضعف قيمة العملة.

كان السودان فقد ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي، المصدر الحيوي للدخل والعملة الصعبة، عندما انفصل الجنوب في 2011.