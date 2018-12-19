وزير الداخلية الإيطالي: اتفاق الميزانية مع الاتحاد الأوروبي هو "انتصار للمنطق "

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن اتفاق الميزانية الذي تم التوصل إليه مع المفوضية الأوروبية "هو انتصار للمنطق لصالح المواطنين الإيطاليين".

وذكر زعيم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف المتشكك في أوروبا أنه لن تكون هناك تأجيلات أو تغييرات في الإصلاحات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية التي تم الوعد بها ، بالرغم من التعهد بخفض عجز ميزانية العام المقبل.

وقال :" الآن ،هناك تقدم سريع وبكل قوة فيما يتعلق بالميزانية : نحن سعداء بالنتائج التي تحققت ، والتي سوف تتحول إلى أموال حقيقية بداية من كانون ثان/يناير لمساعدة ملايين الإيطاليين".

وقبل أن تتوصل الحكومة الشعبوية الإيطالية لحل وسط مع بروكسل ، قال سالفيني بشكل متكرر على مدار أسابيع إنه لن يكون هناك أدنى تعديل فيما يتعلق بالميزانية بناء على توصية المفوضية الأوروبية.