أوكرانيا تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات في مجال النفط والغاز

قال وزير الطاقة الأوكراني إيهور ناساليك اليوم الأربعاء إن أوكرانيا تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات في مجال استخراج النفط والغاز تقدر قيمتها بمبلغ 1.8مليار دولار على الأقل.

وأضاف ناساليك أن أوكرانيا تتوقع أيضا استثمارات فى مجال التنقيب عن النفط والغاز تقدر قيمتها بمبلغ361 مليون دولار على الأقل عندما تطرح 12 حقلا لإبرام اتفاقيات مشاركة في الانتاج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ناساليك القول إن العطاءات سوف تكون" شفافة"، وأن الصفقات سوف تعتمد على الاتفاقات السابقة مع شركات شل، وشيفرون، وإيكسون موبيل.