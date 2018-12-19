الأرصاد : كُتلة باردة تؤثر على بعض مناطق المملكة من الجمعة المُقبلة إلى الاثنين

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرٍ لها اليوم ، التوقعات - بمشيئة الله - التي تشير إلى تأثر بعض مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة خاصة على مناطق شمال ووسط المملكة من يوم الجمعة إلى الاثنين القادم . وتوقعت الهيئة أن تصل درجات الحرارة الصغرى إلى مادون الصفر المئوي على مرتفعات منطقة تبوك ، والأجزاء الشرقية من المنطقة ، وكذلك على أجزاء من مناطق حائل ، والجوف ، والحدود الشمالية ، في حين لم تستبعد الهيئة تكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على تلك المناطق ، وقد يمتد تأثيره الى منطقة القصيم. وأهابت هيئة الأرصاد بالجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية ، والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المُبكر على موقع الهيئة الرسمي ، ووسائل التواصل الاجتماعي .