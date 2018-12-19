العراق يوقع اتفاقا مع "شلومبرجر" لحفر 40 بئرا نفطيا بجنوب البلاد

أفاد بيان لوزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء أن العراق توصل إلى اتفاق مع شلومبرجر لحفر 40 بئرا نفطية في حقل مجنون العملاق بجنوب البلاد.

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان في البيان إن الاتفاق المبرم مع شلومبرجر يستهدف تعزيز إنتاج الحقل.

ووقعت شركة نفط البصرة التي تدير حقل مجنون وشركة الاستكشافات النفطية الحكومية اتفاقا اليوم لإجراء مسح سيزمي في الحقل.

وقال الغضبان "تنفيذ المسوحات الزلزالية لحقل مجنون من قبل شركة الاستكشافات النفطية بأسلوب الأبعاد الثلاثة سيؤمن المعلومات الدقيقة لشركة نفط البصرة وسيمكنها من النهوض بواقع الإنتاج في الحقل".

وفي يونيو حزيران، انسحبت رويال دتش شل من مجنون وسلمت عمليات الحقل إلى نفط البصرة.

وقال البيان إن إنتاج النفط الخام من الحقل تجاوز 240 ألف برميل يوميا.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول ويضخ نحو 4.6 مليون برميل يوميا وهو ما يقل عن طاقته الإنتاجية القصوى نظرا لاتفاق خفض الإمدادات العالمي الذي تقوده أوبك لدعم أسعار النفط.

ويصدر العراق معظم نفطه عبر الموانئ الجنوبية وتسهم تلك الصادرات بأكثر من 95 بالمئة من إيرادات الدولة.