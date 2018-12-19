وزير الإسكان : 14 مليار ريال لتطوير 156 ألف قطعة أرض مجانية للمواطنين

أكد ماجد الحقيل وزير الإسكان في ملتقى ميزانية السعودية 2019 أن الوزارة رصدت 14 مليار ريال لتطوير 156 ألف قطعة أرض سيتم تسليمها للمواطنين بشكل مجاني ، كما بدأت خلال هذا العام ببناء 42 مشروعا سكنيا جديدا في مختلف مناطق المملكة والتوقيع مع شركات تطويرية بقيمة 6 مليار ريال لبناء 23 ألف وحدة سكنية خلال 2019 .

وأشار وزير الإسكان إلى تخصيص أكثر من 55 ألف أرض سكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأسر الأشد حاجة، سيتم إقامة مشاريع سكنية عليها وتسليمها لهم بالشراكة مع الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي. ولفت الحقيل أن قطاع الإسكان كبير ومتعدد الأطراف أن الوزارة عبر برنامج الإسكان "أحد برامج رؤية 2030" وبالتنسيق مع 16 جهة حكومية تسعى لإدارة التحديات وتوفير الحلول السكنية المناسبة لكافة المواطنين، لرفع نسبة التملك إلى 60% بحلول 2020. وبشأن برنامج رسوم الأراضي البيضاء أكد أنه تم فرض رسوم على 400 مليون متر مربع في 4 مدن رئيسية