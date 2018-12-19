سامبا يواكب القرارات الملكية ويمدد صرف بدل غلاء المعيشة لموظفيه

أعلن عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، الاستمرار في صرف بدل غلاء المعيشة الشهري لموظفي المجموعة، وذلك تماشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبناءعلى ماعرضه ولي عهده الأميرمحمد بن سلمان بن عبدالعزيز بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، واستجابة من قبل المجموعة لهذه التوجيهات الكريمة. وكانت الأوامر الملكية السامية لخادم الحرمين الشريفين قد صدرت بالاستمرار في صرف بدل غلاء المعيشة الشهري للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعديالذي يُصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين، وبدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين، وذلك لمدة سنة. وأكد العيسى أن قرار المجموعة يأتي انسجاماً مع حرص القيادة الحكيمة على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات، وتوفير الحياة الكريمة لأبناء وبنات الوطن.