مصرف الراجحي يمدد صرف بدل الغلاء لمنسوبيه لعام كامل

أعلن مصرف الراجحي تمديد صرف بدل غلاء المعيشة بواقع ألف ريال شهرياً لجميع موظفي وموظفات المصرف وذلك حتى نهاية العام القادم 2019 م.

وقال المصرف أن هذا القرار يأتي تماشياً مع الأمر الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومع توصية ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بصرف بدل غلاء لجميع موظفي الدولة والمتقاعدين ومستفيدي الضمان واستمرار زيادة مكافآت الطلاب ، التي اثبتت اهتمام القيادة الحكيمة بأفراد الشعب والحرص على دعمهم وتحقيق توازنهم مع المستجدات الاقتصادية بما فيه مصلحة للوطن والمواطن.