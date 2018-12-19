الاتحاد الأوروبي يتفق على حظر منتجات البلاستيك وحيدة الاستخدام

توصل الاتحاد الأوروبي صباح اليوم في بروكسل لاتفاق بشأن حظر منتجات البلاستيك التي تلقى في القمامة بعد استخدامها مرة واحدة مثل أطباق البلاستيك وحيدة الاستخدام وشفاطات العصائر وغير ذلك من المنتجات المصنوعة من البلاستيك.

وأعلنت الرئاسة النمساوية الدورية للاتحاد الأوروبي أن مفاوضين من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد توصلوا لاتفاق بشأن تفاصيل الحظر.