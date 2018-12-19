"سدافكو" تشتري أكثر من 3 مليون من أسهمها للإحتفاظ بها كأسهم خزينة

قالت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" بأنها وافقت على شراء ثلاثة مليون ومائتان وخمسون ألف سهم من أسهمها والإحتفاظ بها كأسهم خزينة، على أن يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية."

كما وافقت الشركة على الإحتفاظ بالأسهم المشتراة حتي 5 سنوات وبعد إنقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة.