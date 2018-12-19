"كهرباء السعودية" توافق على تأسيس شركة لتوليد الطاقة الكهربائية تابعة لها

وافقت الشركة السعودية للكهرباء على تأسيس شركة لتوليد الطاقة الكهربائية تابعة للشركة، كما وافقت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

كما وافقت الشركة على الأعمال والعقود التي ستتم بينها وبين شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني والترخيص بها لنائب رئيس مجلس الإدارة، حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة ميدغلف للتأمين، وهي عبارة عن تقديم خدمة التأمين الصحي لموظفي الشركة السعوديين وأفراد اسرهم بقيمة 575 مليون ريال تقريباً للسنة التأمينية الواحدة، لمدة سنة أساسية وسنتين اختيارية ابتداء من 01/01/2019 وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية، وتجديد عقد تقديم خدمة التأمين الصحي لموظفي الشركة غير السعوديين وأفراد اسرهم بقيمة 36 مليون، ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.