السعوديون في «تويتر»: الميزانية تواكب التطلعات وتنوع مصادر الدخل

أكد مشاركون في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن ميزانية المملكة للعام المقبل، تواكب التطلعات، وتجسد الرؤية، وتمثل تنوعا في مصادر الدخل، حيث تتسم في مجملها بتأمين حياة كريمة وعيش رغد للمواطن.

وأجمع المشاركون في وسم خصص للميزانية شارك فيه جميع فئات المجتمع، على أن ما صدر في الميزانية يؤكد مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق "رؤية المملكة 2030"، وزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات".

وأشاروا إلى أن الخطط الاقتصادية للدولة تعمل على رسم ملامح المستقبل، وصنع روافد مالية جديدة تعتمد عليها البلاد خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي سيدفع إلى مزيد من الارتباط الوزاري في الشأن الاقتصادي والمالي، والاجتماعي، والتعليمي والأمني.

وأوضحوا أن السعودية ستنتقل من خلال هذه الرؤية إلى مرحلة الاقتصاد المعرفي، وتنويع مصادر الدخل من خلال الإبداع والابتكار، في ظل ما تنشده سياسة القيادة الراسخة في صنع اقتصاد قوي، يمكنه مواجهة التحديات والأزمات، مشيرين إلى أن المملكة تمر في الوقت الراهن بالكثير من التحديات, التي ستواجهها بالتمسك باللحمة الوطنية التي هي وقود الوطن الحقيقي ومصدر قوته.

وقال المغرد تركي العوفي: "أكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستقرار المالي، وفق رؤية 2030". وشاركه الرأي ناصر الشايع في تغريدة له قائلا: "إنجازات متلاحقة ونماء غير مستغرب مع قائد عظيم وملك حكيم وشاب ملهم يطول ببلادنا عنان السماء". فيما قال المغرد محمد القرون: "مع إعلان المملكة نجني الثمار الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بإعلان أكبر ميزانية في تاريخ المملكة".