رئيس الوزراء الإسباني يعلن رفع مرتبات الموظفين الحكوميين بنسبة 2.25 %

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء رفع مرتبات الموظفين الحكوميين بنسبة 2.25% خلال العام المقبل .2019

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة سوف توافق على هذه الزيادة خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر في برشلونة في 21 ديسمبر الجاري.

وأشارت بلومبرج إلى أنه يمكن رفع المرتبات بنسبة إضافية تقدر بـ 0.25% بناء على عناصر متغيرة مرتبطة بأداء الاقتصاد وذلك من خلال صناديق إضافية .