جروف إكس التابعة لسوفت بنك اليابانية تبتكر إنسانا آليا مصمم لبث السعادة في مستخدمه

كشفت شركة جروف إكس، التي أسسها متخرج من وحدة الروبوتات التابعة لمجموعة سوفت بنك اليابانية، عن أول ابتكار لها اليوم الثلاثاء وهو إنسان آلي مرافق مصمم لبث السعادة في مستخدمه. وقال كانام هاياشي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جروف إكس للصحفيين أثناء إطلاق الإنسان الآلي الجديد "لافوت لا يمكنه المساعدة في الأعمال المنزلية فحسب ويستخدم الإنسان الآلي الذكاء الصناعي للتواصل مع ما حوله ويتحرك على عجلات ويشبه طائر البطريق بعينين مرسومتين ويرتدي ملابس قابلة للتبديل ويتواصل عن طريق إصدار صرير. ولهذا الإنسان الآلي استخدامات عملية محدودة تقتصر على أداء مهام بسيطة مثل مراقبة الرضع أو مراقبة المنزل عبر كاميرا يمكن للمستخدمين الولوج لها عبر تطبيق على الهاتف المحمول أثناء وجودهم خارج المنزل. واليابان هي أهم مصنع للروبوتات المستخدمة في الصناعة على مستوى العالم. لكن جروف إكس تحاول التوسع في السوق الوليدة للروبوتات منزلية الاستخدام. وجمعت الشركة ثمانية مليارات ين (71.1 مليون دولار) من مستثمرين منهم صندوق تدعمه تويوتا موتور كورب وشركة لاين كورب المشغلة لتطبيق دردشة والحكومة اليابانية. وسيتنافس لافوت مع الإنسان الآلي أيبو المصمم على شكل كلب الذي ابتكرته سوني كورب واستؤنف إنتاجه مجددا في العام الماضي بعد أكثر من عقد على توقف الإنتاج. وشارك هاياشي في تطوير الإنسان الآلي بيبر الذي ابتكرته سوفت بنك ومصمم على شكل إنسان ويرحب بالعملاء في المتاجر والمطاعم في أنحاء اليابان لكنه لم يلق رواجا للاستخدام في المنازل بعد ثلاثة أعوام من إطلاقه. ومثلما حدث مع بيبر من المرجح أن يواجه لافوت مشكلة بسبب سعره الباهظ الذي يبلغ 349 ألف ين (3100 دولار) قبل الضريبة إلى جانب رسوم اشتراك مستمرة. وسيبدأ تسويق الإنسان الآلي في نهاية العام المقبل. وتحتل اليابان المركز الأخير ضمن الدول الصناعية السبع الكبرى في تقرير السعادة العالمي السنوي الذي تصدره الأمم المتحدة.