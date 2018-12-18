نوفاك: إنتاج النفط الروسي بين 555 و556 مليون طن في العام القادم

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الثلاثاء إن إنتاج روسيا النفطي سينخفض 228 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من العام القادم بما يتماشى مع التزامات موسكو بموجب اتفاق عالمي لخفض إنتاج الخام.

وقال الوزير للصحفيين إنه سيجتمع مع شركات النفط الروسية غدا الأربعاء لبحث الوضع في سوق النفط العالمية وتحركات الشركات.

كما أضاف أنه يتوقع أن يبلغ إنتاج النفط الروسي بين 555 و556 مليون طن في العام القادم، لكن ذلك التقدير قد ينخفض بما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين طن بسبب الضبابية.