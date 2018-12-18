291 ألف طن واردات المملكة من مواد الأسمنت في 10 أشهر

بلغ حجم واردات المملكة من المواد التي تدخل في صناعة الأسمنت، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2018، نحو 291 ألف طن بقيمة إجمالية تقدر بنحو 91.64 مليون ريال.

وتتضمن هذه المواد، الأحجار التي تدخل في صناعة الأسمنت، وأسمنت كلنكر، والعادي، والمائي والمقاوم للأملاح وأسمنت بورتلاندي ابيض، وبورتلاندي عادي، وأسمنت الوميني أو مصهور.

وحسب إحصائية حديثة للهيئة العامة للإحصاء - اطلعت عليها "الاقتصادية" - بلغ حجم واردات المملكة من هذه المواد خلال العام الماضي 2017 كاملا، نحو 420.41 ألف طن بقيمة إجمالية تجاوزت 165.8 مليون ريال.

وتفصيليا، بلغت واردات المملكة من أسمنت بورتلاندي الذي يستخدم في أعمال الأرصفة والبلاط ذات المتطلبات في اللون، بلغت خلال العام الماضي نحو 401 ألف طن بقيمة تقدر بنحو 150.94 مليون ريال، في حين بلغ حجمها للأشهر العشرة الأولى من العام الجاري نحو 268 ألف طن بقيمة إجمالية 76.6 مليون ريال.

أما أسمنت الكلنكر، فاستوردت المملكة في الأشهر العشر الأولى من العام الجاري نحو 19.07 ألف طن بقيمة 5.63 مليون ريال، فيما بلغت 11.37 ألف طن بقيمة 5.43 مليون ريال خلال العام الماضي.

أما أقل كمية استوردتها المملكة من الأصناف السابقة، فهو الأسمنت المقاوم للأملاح ويستخدم في أعمال البيئة البحرية عالية الأملاح في التربة، بنحو 203 طن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، في حين بلغ حجمها نحو 103 أطنان خلال العام الماضي، ووفقا للإحصائية، انخفض إنتاج شركات الأسمنت البالغ عددها 17 شركة في العام الماضي 2017، ثمانية ملايين طن ليبلغ 47.13 مليون طن مقارنة بـ 55.94 مليون طن لعام 2016، فيما سجل عام 2015 أعلى إنتاج لشركات الأسمنت خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ 61.49 مليون طن.