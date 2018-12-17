العائلة المالكة لشركة "بورش" للسيارات ترفض طرحها في البورصة

أعلنت العائلة المالكة لشركة بورشه الألمانية للسيارات الرياضية الفارهة رفضها لطرح الشركة في البورصة.

وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية، قال فولفجانج بورشه رئيس مجلس الإشراف والمراقبة على الشركة إن مثل هذه الخطوة " غير مطروحة في الوقت الراهن على الإطلاق".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان من الممكن التفكير في هذه الخطوة في وقت لاحق، قال بورشه " لا، ليس هذا مطروحا".

كان لوتس ميشكه، المدير المالي لبورشه، أثار أفكارا عن خطوة كهذه في ظل الوضع الجيد للشركة، وذلك خلال تصريحات أدلى بها أمام صحفيين في نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وفي إشارة إلى الدخول الناجح لشركة فيراري إلى البورصة وتقسيم الأعمال (الذي كان وشيكا آنذاك) في مجموعة دايملر، قال ميشكه إن قطاع صناعة السيارات يقف أمام عملية تحول " ولهذا السبب، فإنني أعتقد، أنه على كل شركة كبيرة أن تسأل نفسها هذا السؤال: كيف سأقف مع وحداتي في المستقبل، وأليس من الأفضل أن نتطلع إلى دخول جزئي إلى البورصة".

وتوقع ميشكه أيضا طرح الشركة للتداول في البورصة بوصفها شركة مصنعة للسلع الفاخرة وستجلب مليارات اليورو (من 60 إلى 70 مليار يورو).

وقد أثارت هذه التصريحات تكهنات بأنه يجري العمل على طرح الشركة في البورصة، غير أن متحدثا باسم الشركة كان قد أكد أن بورشه لا تقوم في الوقت الراهن بأي أنشطة للدخول إلى البورصة، مشيرا إلى أن مثل هذه القضايا هي من اختصاص هيئات فولكسفاجن (المالكة لبورشه).

وفي سياق متصل، نفت فولكسفاجن أن هناك تفكيرا في طرح بورشه في البورصة.

وعن تصريحات ميشكه، قال فولفجانج بورشه إنه يجب منح الإدارة الحرية " للتفكير في مثل هذه الأمور دون أن يعني ذلك على الفور الذهاب ببورشه إلى البورصة".

من جانبه، قال ابن عمه، هانز ميشيل بيش إن النقاشات عن العلامات والطرح المحتمل للشركة في البورصة توضح ظاهرة مثيرة للاهتمام وهي فعليا القيمة الكبيرة للشركة.