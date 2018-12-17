توقعات بارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي 134 ألف برميل يوميا في يناير

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري اليوم الاثنين إن إنتاج الخام من سبعة أحواض كبرى للنفط الصخري من المتوقع أن يرتفع بمقدار 134 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني إلى 8.17 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن يكون التغير الأكبر في حوض برميان في تكساس ونيو مكسيكو، حيث من المنتظر أن يقفز الإنتاج بمقدار 73 ألف برميل يوميا إلى نحو 3.8 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني.