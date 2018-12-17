شاكيري غارق في "شعور جميل" بعد تسجيله هدفين في مرمى يونايتد

عبر لاعب الوسط السويسري لفريق ليفربول الإنكليزي شيردان شاكيري عن "شعور جميل" بعد تسجيله هدفين في المباراة التي فاز فيها فريقه على ضيفه مانشستر يونايتد 3-1 الأحد في المرحلة الـ17 من الدوري الممتاز.

وشارك ابن الـ 27 عاما بديلا في المباراة ورفع عدد اهدافه الى خمسة في 13 مباراة خاضها مع "الحمر" في الدوري، وبات على مسافة قريبة من معادلة رقمه في عدد الأهداف الثمانية التي سجلها مع ستوك سيتي الموسم الماضي.

وأدت ثنائيته الى عودة ليفربول لقمة الدوري الإنكليزي، منتزعا الصدارة التي تبوأها مانشستر سيتي قبل 24 ساعة بفارق نقطة واحدة.

ويسعى شاكيري الى تأكيد جدارته اللعب في ناد كبير، بعد تجربتين فاشلتين له في بايرن ميونيخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي، ويقدم أداء يتلاءم مع فلسفة مدربه في ليفربول الألماني يورغن كلوب، بحسب ما أشار بالقول "بالطبع الأسلوب المعتمد من قبله (كلوب)، يناسبني".

وأضاف "علي ان أثبت جدارتي على أرض الملعب واستحقاقي التواجد ضمن تشكيلة الفريق، وأن أكون مؤثرا في تحديد نتائج المباريات. أنا سعيد حاليا بأدائي. وكان شعوري جميلا ان أسجل هدفين في مرمى مانشستر يونايتد، وهذه مباراة مهمة ضد منافس كبير لليفربول".

وقال شاكيري الذي أمضى ثلاثة مواسم مع ستوك سيتي "بالنسبة الي، أسعى لإثبات نفسي، انا في الـ 27، العمر الأفضل للتألق وتقديم مستوى كبير، وآمل أيضا ان تأتي أوقات أفضل. انا في حالة جيدة وآمل مساعدة النادي على تحقيق الكثير من الأشياء ونحن نسير على الطريق الصحيح.. سأكون كاذبا اذا قلت اني مرتاح بالجلوس احتياطيا، ذلك ان كل لاعب يشعر بالخيبة اذا جلس على دكة البدلاء".

وختم قائلا "ولكني أبقى دائما إيجابيا وأحاول مساعدة الفريق وأقوم بذلك منذ انضمامي اليه".