فريق فيراري يقيم معرضا استثنائيا للاحتفال بإتمام شوماخار 50 عاما

أعلن فريق فيراري الذي ينافس في بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى للسيارات "فورمولا1-" اليوم الاثنين أنه سيقيم معرضا استثنائيا للاحتفال بإتمام سائقه السابق، الألماني مايكل شوماخار، 50 عاما مطلع العام المقبل.

وقال فيراري في بيان له: "نهدف من وراء هذا المعرض إلى الاحتفال والاعتراف بالامتنان لأكثر السائقين نجاحا في تاريخ فيراري".

وقضى شوماخار بين صفوف فيراري فترة طويلة امتدت من عام 1996 وحتى عام 2006، فاز خلالها بخمسة ألقاب متتالية من أصل ألقابه السبعة القياسية التي توج بها في فورمولا1- عبر مسيرته، وكان ذلك في الفترة ما بين عامي 2000 و.2004

وتعرض شوماخار، الذي يتم عامه الخمسين في الثالث من يناير المقبل، لإصابة خطيرة في الدماغ جراء حادثة تزلج عام 2013، انزوى على إثرها عن الأنظار حتى يومنا هذا.

وأوضح فريق فيراري في بيانه أن معرض "مايكل 50" سيتم إقامته بالتعاون مع مؤسسة "استمر في الكفاح".