شركات حول العالم تخفض أيام العمل في الأسبوع لازيادة الإنتاجية

تعكف شركات حول العالم على خفض عدد أيام العمل في الأسبوع، بعد أن خلصت إلى أن ذلك يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والحافز لدى الموظفين، وقلة الإجهاد الذي يشعرون به.

وقال يان شولتس هوفن، مؤسس شركة بلانيو لإدارة مشروعات برمجيات الكمبيوتر في برلين، بعد أن طبق نظام العمل لأربعة أيام في الأسبوع على موظفي شركته العشرة هذا العام: "الأمر صحي على نحو أكبر بكثير، ونقوم بالعمل بصورة أفضل إذا كنا لا نعمل عددا جنونيا من الساعات".بحسب ماذكرته "سكاي نيوز"

وفي نيوزيلندا، أظهرت نتائج من شركة (بيربيتشوال جارديان) للتأمين انخفاضا في معدلات شعور الموظفين بالضغوط والإجهاد، وارتفاعا في تفاعلهم مع العمل بعد أن جربت هذا العام نظام عمل لمدة 32 ساعة في الأسبوع.

وحتى في اليابان تحث الحكومة الشركات على السماح للموظفين بعطلات صباح الاثنين، وهو بداية أسبوع العمل، على الرغم من أن خططا أخرى في الدولة المشهورة بالانخراط المفرط في العمل، لم تفلح كثيرا في إقناع الموظفين بالتخفيف من وطأة العمل عن أنفسهم.