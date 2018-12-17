الدولار القوي يضغط على الذهب في ظل مخاطر النمو العالمي

انخفضت أسعار الذهب اليوم ، في الوقت الذي تماسك فيه الدولار بقوة دون ذروة 19 شهرا بفضل الطلب عليه كملاذ آمن في ظل مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي، وفي الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون مؤشرات على زيادات أسعار الفائدة الأمريكية من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 06:43 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية قليلا إلى 1237.71 دولار للأوقية (الأونصة). ولم يسجل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تغيرا يذكر عند 1241.4 دولار للأوقية. وقال كونال شاه رئيس الأبحاث لدى نيرمال بانج للسلع الأولية في مومباي بالهند "الدولار وحده يقود حركة الذهب اليوم". وأضاف "قبيل اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، سنرى بعض التحرك النزولي... لكن الحقيقة تظل أن القوة الكامنة في الذهب ستستمر على الأرجح". وستراقب الأسواق على نحو وثيق المسار المستقبلي للسياسة النقدية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يُعقد يومي 18 و19 ديسمبر كانون الأول حيث من المقرر أن يرفع المجلس أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس. ومؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية أخرى، دون أعلى مستوى في 19 شهرا البالغ 97.71 الذي سجله يوم الجمعة. وأدت بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع في الصين وأوروبا ومخاوف بشأن إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية إلى تحسن الإقبال على الدولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم في المعاملات الفورية إلى 1244.20 دولار للأوقية. وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 14.58 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 780.65 دولار للأوقية.