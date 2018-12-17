ارتفاع طفيف لمؤشر نيكي في بداية التعامل في طوكيو

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وصعد نيكي 0.08 في المئة إلى 21391.73 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 في المئة إلى 1592.70 نقطة.