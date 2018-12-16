"تداول" : بدء الاكتتاب وتداول حقوق الأولوية لشركة "عناية" غدا الاثنين

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني يوم الإثنين 1440/4/10 الموافق 2018/12/17 .على أن تنتهي فترة التداول يوم الإثنين 1440/4/17 الموافق 2018/12/24 مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس 1440/4/20 الموافق 2018/12/27. مبينة أن نطاق التغيير المسموح به لأسعار تداول الحق يختلف عن نسبة التذبذب التي تخضع لها أسعار الأسهم.
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