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أخبار الشركات- محلية

"تداول" : بدء الاكتتاب وتداول حقوق الأولوية لشركة "عناية" غدا الاثنين

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني يوم الإثنين 1440/4/10 الموافق 2018/12/17 .على أن تنتهي فترة التداول يوم الإثنين 1440/4/17  الموافق 2018/12/24 مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس 1440/4/20 الموافق 2018/12/27. مبينة أن نطاق التغيير المسموح به لأسعار تداول الحق يختلف عن نسبة التذبذب التي تخضع لها أسعار الأسهم.

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