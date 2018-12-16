بنك التنمية الاجتماعية وسابك يوقّعان اتفاقية تعاون لتمويل المنشآت الصناعية الصغيرة في المحتوى المحلي

وقّع بنك التنمية الاجتماعية والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في الرياض ،اتفاقية تعاون معنية بتقديم الدعم التمويلي للمنشآت الصناعية الصغيرة، من خلال الفرص المندرجة تحت مبادرة "نساند"، وذلك ضمن توجهات بنك التنمية الاجتماعية التي تستهدف الربط بالفرص النوعية للمشاريع الصغيرة في القطاعات ذات الأولوية بالمملكة .

و تهدف الاتفاقية إلى توفير حزمة من المنتجات التمويلية والخدمات الغير مالية لفئة المشاريع الصغيرة للاستفادة من فرص الأعمال في المحتوى المحلي ضمن مبادرة نساند لشركة (سابك)، بهدف خلق وتأهيل مشاريع تجارية في مختلف الصناعات والمجالات ذات الجدوى الفنية والاقتصادية على حد سواء، كما تأتي هذه الاتفاقية لتخدم مستهدفات استراتيجية متوازية مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 م ، من ابرزها : تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المحتوى المحلي ، وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي ،و المساهمة في تخفيض معدلات البطالة و زيادة التوطين في قطاع النفط والغاز .

يشار إلى أن الاتفاقية سينتج عنها أطلاق منتج مشترك بين بنك التنمية و سابك، وهو منتج "جود" التمويلي، الذي تم تطويره من قبل بنك التنمية لتمويل المشاريع الصغيرة في مجال الصناعة ولدعم المحتوى المحلي، من خلال تمويل مشاريع صناعية بأسقف تمويلية تصل حتى "4" مليون ريال للمشروع الواحد .

و تعد الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من الجهات الرائدة في مجالات الصناعات الأساسية وكذلك في مبادرات خدمة المجتمع، دعم خلق فرص العمل الجاذبة التي تخلق فرصاُ وظيفية لأبناء المجتمع كافة، دعم ورفع مستوى وكفاءة الأيدي العاملة السعودية، وتعزيز المحتوى المحلي .

يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية دعم حتى الآن أكثر من 1500 مشروع صناعي للريادين والرياديات حول المملكة بحجم تمويل بلغ أكثر من 626 مليون ريال، كما استفاد منذ تأسيسه أكثر من ثمانية ملايين مواطن ومواطنة من خلال حزم منتجات وخدمات البنك المالية وغير المالية، وتجاوز حجم الدعم التمويلي مبلغ 103 مليارات ريال سعودي للأفراد ، قطاع الأعمال، والأسر المنتجة من خلال الجمعيات ومن في حكمهم من شركاء الدعم .

كما يعد بنك التنمية الاجتماعية بوابة التمكين الاقتصادي الأوسع نفاذًا على مستوى المملكة، ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك زيارة الموقع الإلكتروني:‏www.sdb.gov.sa.