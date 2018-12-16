«برنامج سكني» يحقق مستهدفات 2018 بـ 300 ألف منتج

بلغ إجمالي الخيارات التي ضخها برنامج "سكني" خلال عامين فقط نحو 583 ألف خيار سكني وتمويلي، بما يتماشى مع سياسة العرض لوزارة الإسكان في توفير الخيارات السكنية المتنوعة بالجودة والسعر المناسب.

وقال محمد بن سعود الغزواني المشرف العام على التطوير العقاري في وزارة الإسكان، "إن عدد الوحدات السكنية الجاهزة لعام 2018 فقط بلغت 16 ألف وحدة، في حين وصل عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء إلى 104520 وحدة، فيما بلغ عدد الأراضي السكنية المجانية نحو 79 ألف قطعة أرض، بينما وصل عدد القروض العقارية إلى نحو 100 ألف قرض عقاري".

وأضاف، خلال الإعلان عن الدفعة الثانية عشرة من "سكني 2018" أمس، أن "عدد المنتجات التي تم توفيرها عن طريق "سكني 2017 و2018 " بلغت نحو 583 ألف منتج سكني"، لافتا إلى أن هناك معارض تحت الإنشاء دخلت حيز التنفيذ، في حين ينتظر أن تدخل معارض أخرى حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

واختتم برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان مستهدفاته من الخيارات السكنية والتمويلية للعام الجاري 2018.

وأعلن أمس عن وصوله إلى 300 ألف خيار سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، شملت الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة وكذلك الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة بالشراكة مع المصارف والمؤسسات التمويلية للاستفادة من خيارات شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي، أو تمويل القرض العقاري القائم.

يأتي إعلان هذا المستهدف امتدادا لما تم تحقيقه العام الماضي 2017 بتوفير أكثر من 282 ألف خيار سكني وتمويلي لمستفيدي الدعم السكني من المسجّلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ليصل إجمالي الخيارات التي ضخّها برنامج "سكني" خلال عامين فقط أكثر من 583 ألف خيار، بما يتماشى مع سياسة العرض لوزارة الإسكان في توفير الخيارات السكنية المتنوعة بالجودة والسعر المناسب، وأهداف "برنامج الإسكان" أحد برامج "رؤية المملكة 2030" في رفع نسبة التملك السكني إلى 60 في المائة بحلول عام 2020 وإلى 70 في المائة بحلول عام 2030.

وشملت الدفعة الثانية عشرة والختامية لهذا العام من برنامج "سكني" 14789 خيارا، تتوزع على منطقة مكة المكرمة بعدد 1240 وحدة و1346 قرضا مدعوما، و656 وحدة في منطقة الرياض و2189 قرضا، وفي المنطقة الشرقية 1210 وحدات و1414 قرضا، وفي منطقة عسير 1946 وحدة و609 قروض، و504 وحدات في منطقة تبوك و299 قرضا، وفي منطقة نجران 327 وحدة و311 قرضا، والقصيم 206 وحدات و724 قرضا، والمدينة المنورة 707 قروض، وحائل 308 قروض، والحدود الشمالية 234 قرضا، والجوف 228 قرضا، وجازان 169 قرضا، والباحة 162 قرضا.

وأوضح محمد الغزواني المشرف العام على التطوير العقاري في وزارة الإسكان خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن الوصول إلى الرقم المستهدف، أن تحقيق هذا الإنجاز جاء نتيجة العمل الدؤوب والمستمر من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية وشركائهما من المطورين والممولين لتوفير مختلف الحلول والخيارات التي تلائم جميع فئات المجتمع.

وأشار الغزواني إلى أن تسليم الخيارات الجاهزة التي تشمل الوحدات السكنية والأراضي المجانية يجري بشكل مستمر، مبينا أنه تم تسليم آلاف الوحدات والأراضي للمواطنين خلال الفترة الماضية في الخبر والأحساء والعيينة والقنفذة والخرمة وبيش وصامطة والزلفي وعنيزة وحائل وغيرها، في حين يتم تسليم الوحدات السكنية تحت الإنشاء خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام من تاريخ توقيع المستفيدين للعقود مع المطورين العقاريين.

وذكر أنه تم حتى الآن بدء تنفيذ أكثر من 30 مشروعا على مستوى المملكة على أراضي الوزارة وعلى أراضي القطاع الخاص توفّر بيئة سكنية متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية المتنوعة، ونماذج متعددة من الوحدات السكنية التي تمتاز بجودتها، تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس بأسعار تراوح بين 250 ألفا و750 ألف ريال.

من جانبه، أكد خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن الصندوق العقاري نجح خلال هذا العام في إصدار 100 ألف قرض بالشراكة مع المصارف والمؤسسات التمويلية، موضحا أنه تمت خدمة أكثر من 53 ألف أسرة للاستفادة من الخيارات المتنوعة التي تشمل شراء الوحدات الجاهزة والبناء الذاتي وتمويل القرض القائم.

وأشار إلى استمرار خدمة المواطنين من خلال عدد من التسهيلات التي تتيح لهم إمكانية تقديم الحصول على قروضهم متى ما كانت لديهم الجاهزية.

وأكد العمودي أن الصندوق العقاري نجح في تقليص قائمة الانتظار بنسبة 48 في المائة خلال عامين من خلال برنامج "سكني"، مشيرا إلى أن الصندوق يحرص على توفير جميع الحلول التمويلية التي تلائم جميع شرائح المجتمع، كما أن خدمة "المستشار العقاري" التي أطلقها الصندوق أخيرا، تستهدف خدمة جميع المستفيدين وتقديم التوصيات الأنسب لهم لتسهيل رحلة تملّكهم للمسكن الأول.

ولفت إلى أن المستشار العقاري قدّم خدماته خلال معرض "سكني اكسبو" المنعقد الشهر الماضي لأكثر من 15 ألف مستفيد خلال ثمانية أيام، في حين يواصل تقديم خدماته لبقية المستفيدين بشكل يومي من خلال عدد من قنوات التواصل، تشمل الموقع الإلكتروني والرسائل النصية وكذلك التواصل المباشر.

ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" للاطلاع على الأسماء المخصص لهم هذا الشهر، وزيارة بوابة الدعم السكني "إسكان" والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية لاستكمال وتحديث بياناتهم تمهيدا لخدمتهم.