الأمطار لم تمنع عشاق «فورمولا إي»

لم تمنع الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على الرياض أمس منذ ساعات الصباح الأولى، واستمرت حتى نهاية السباقات التجربية والتصفيات الأخرى، من توافد الجماهير سعوديين ومقيمين من حضور سباق السعودية للفورمولا إي - الدرعية، حيث توافدوا قبل بداية الفعاليات بأكثر من ثلاث ساعات.

وانطلقت التجارب الحرة الأولى للفورمولا إي، عند السابعة صباحا ثم تصفيات سباقات جاغوار ثم عاودت الفورمولا إي التجارب الحرة الثانية، عند الساعة التاسعة صباحا واختتمت التصفيات المؤهلة عند الساعة 11 صباحا. ورصدت بوابات الدخول مرور أكثر من 5000 آلاف قبل التاسعة صباحا، أغلبهم فئة العائلات التي حضرت للاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع في هذا المحفل الكبير وفعالياته المصاحبة، ومشاهدت العروض التجربية الحرة والتصفيات المختلفة التي تسبق السباق الرئيسي والكبير.

وزادت الأجواء الماطرة من جمالية اليوم الأخير للفعاليات، حيث تواجد ضعف حضور السباق للفعاليات المصاحبة في قرية "فوروملا" وساحات البجيري والدرعية التاريخية ومنطقة طريق القديمة. ووفرت الجهات المنظمة للفعاليات مطاعم عديدة بمطابخ مختلفة منها الشعبية وماكولات أخرى ووجبات سريعة.