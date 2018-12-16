فورمولا - إي الدرعية .. خيالي

وصف أحمد كزبر، رئيس قسم التموين في حلبة البحرين الدولية، اختيار الدرعية التاريخية لإحتضان سباق السعودية للفورمولا إي - الدرعية 2018، بالفكرة المتميزة، والذكية على الصعيد التسويقي، وقال "أتقدم بالتهنئة لصاحب الفكرة، اختار الموقع خيالي، لن ينسى أحد هذا السباق بفضل الموقع".

وأضاف "مرور سيارات السباق على التحف المعمارية التاريخية، يعد خطوة مهمة وكبيرة للمملكة، الحدث نفسه ليس بالأمر السهل، إنه سباق يحاكي التاريخ، هنا يختلف عن حلبات العالم الأخرى، الفكرة غير مسبوقة".

واعترف كزبر، أنه ذهل من جمالية تصميم الحلبة وحماس ورغبة السعوديين في إظهار هذا السباق للعالم، وقال "مكثنا قرابة الثلاثة أشهر في التعاون مع المنظمين السعوديين شباب وبنات، سجلوا تواجدا متميزا في الحلبة السعودية، يحق لوطنهم أن يفخر بهم، فترة بسطية وأصبحوا جاهزين لأن لديهم الإصرار والرغبة، سعيد بالعمل معهم وفخور بهم".

وكشف كزبر، أن ما زاد جمالية سباق الدرعية التواجد الكبير للجمهور السعودي، وقال "الحضور الكبير برهن على توافر شعبية كبيرة لسباقات السيارات، رأينا شيء يثلج الصدر إضافة لأجواء الرياض الماطرة وقت السباق".