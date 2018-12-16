الطريف .. أكبر مدينة طينية في العالم

أتاحت هيئة تطوير بوابة الدرعية لجمهور سباق السعودية للفورمولا إي - الدرعية، الحصول على جولة حصرية في حي الطريف المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وسيتمكن الزوار للمرة الأولى من السير على خطى الملوك والأبطال في أرجاء أكبر مدينة طينية في العالم، حيث تم تحويل هذا الموقع التاريخي إلى منطقة مفعمة بالحياة تضم متاحف تفاعلية وعروض حية، وتتيح للزوار فرصة التعرف عن كثب على المخزون التراثي والثقافي الغني لعاصمة الدولة السعودية الأولى من خلال التجارب الإبداعية، والمعارض، والمرافق الترفيهية.

وقال جيري إنزيريو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية "نحن متحمسون للغاية للترحيب بالزوار من جميع أنحاء العالم لحضور هذا الحدث البارز للمرة الأولى في حي الطريف، يمكنهم التعرّف عن كثب على الإرث التاريخي العريق للمملكة وأمجادها التليدة".

وكشف إنزيريو "شهدنا إقبالاً منقطع النظير على الجولات الحصرية التي ننظمها، جميع المواعيد المتاحة على وشك النفاد، ونتوقع استضافة ما يصل إلى 6000 زائر في حي الطريف خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي".

واستحدثت هيئة تطوير بوابة الدرعية، آلاف الأمتار المربعة من المساحات الخضراء وزراعة 14 الف شجرة وأكثر من 350 شجرة نخيل، فضلاً عن إصلاح وتمهيد الممرات والأرصفة، ويأتي كل ذلك في إطار التزام الهيئة بتنمية المنطقة وإبراز مزاياها لجميع المقيمين والزوار على حدٍ سواء.

وافتح الموقع أبوابه للزوار للمرة الأولى على هامش فعاليات مهرجان الفورمولا إي، وتتطلع الهيئة إلى استضافة مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية في العام المقبل.